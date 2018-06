Mondial 2018: les Lions de l’Atlas ont quitté la Russie (VIDEOS)

Malgré l’ambiance bon enfant qui régnait en Russie, staff, joueurs et supporters n’oublieront jamais, toutefois, que «VAR is bullshit !».

L’aventure russe a pris fin pour les Lions de l’Atlas. Quelques heures après le match contre l’Espagne, la sélection du Maroc, éliminée de la Coupe du monde, a plié bagage et s’est dirigée vers l’aéroport de Kaliningrad pour s’envoler vers Rabat. D’autres joueurs, comme Hakim Ziyech et Soufiane Amrabet, se sont dirigés, eux, à leurs pays de résidence.