Mondial 2018: Lekjaa dévoile ce qu’il s’est passé entre Benatia et Hadji

A ce moment-là, a-t-il ajouté, certains joueurs, sous la pression de la presse, du public et du stress, ont considéré que ces déclarations étaient déplacées. «J’ai ainsi demandé à Hadji de discuter avec Benatia pour tirer les choses au clair. C’est ce qui s’est passé et le dossier a été clos», a précisé le président. Et d’ajouter qu’El Capitano n’a pas joué contre l’Espagne parce qu’il était tout simplement blessé, contrairement à certaines rumeurs selon lesquelles il a été écarté de la sélection après sa déclaration.

«Hadji n’a fait que répéter ce que j’ai dit au staff et aux joueurs après la déception contre l’Iran. Je leur ai dit qu’ils portent aujourd’hui la responsabilité de bien représenter la nation et qu’ils doivent reprendre confiance en eux», a-t-il assuré.