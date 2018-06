Mondial 2018: le conseil de Ronaldo à ses coéquipiers pour battre le Maroc

Pour sa part, le joueur André Silva avait souligné que la Seleçao est plus forte que les Lions de l’Atlas et que la victoire est obligatoire pour sa sélection pour s’approcher de la qualification.

Ronaldo a ainsi appelé ses coéquipiers à se focaliser sur ce match et à se concentrer davantage pour réussir à s’imposer contre la sélection marocaine. Si le Portugal ne figure pas parmi les favoris de cette édition, c’est une sélection, selon le joueur, évoluant dans la cour des grands et qui ne se laissera pas faire lors de ce Mondial. «Le Portugal se battra jusqu’au bout pour gagner contre le Maroc», a-t-il promis.