Mondial 2018: le but de Bouhaddouz entre dans l’histoire

Quelques jours après la fin de la Coupe du monde, la FIFA est revenue sur les statistiques marquantes de cette édition russe. Sur son site officiel, l’instance a mis l’accent sur les buts marqués contre son camp et qui sont au nombre de 12, soit le double du précédent record signé en 1998. Elle a commencé par le Marocain Aziz Bouhaddouz qui avait marqué contre son camp à la 95ème minute du match contre l’Iran, soulignant qu’il a marqué le CSC le plus tardif de l’histoire du Mondial.

Juste avant ses 39 ans, le Russe Sergei Ignashevich est devenu le plus vieux buteur contre son camp de la compétition. Le Croate Mario Mandzukic, lui, a également marqué l’édition 2018 en inscrivant le premier but contre son camp de l’histoire en finale.

Par ailleurs, la FIFA a également annoncé que la taille additionnée des Ballons d’or, d’Argent et de Bronze Adidas de ce Mondial, à savoir Luka Modroc (1m72), Eden Hazard (1m73) et Antoine Griezmann (1m75) est de 519cm, soit le trio le plus petit depuis Toto Schillaci, Lothar Matthäus et Diego Maradona, 512 centimètres à eux trois en 1990.

On apprend aussi que la distance parcourue par Ivan Perisic sur les pelouses russes est de 72.5km. La Belgique, de son côté, est parvenue à remonter un déficit de deux buts pour remporter un match à élimination directe du Mondial et a réussi à s’imposer contre le Japon. Cette remontada n’a pas eu lieu depuis 48 ans! L’instance a également annoncé que 10 Belges ont marqué en Russie. Ils égalent ainsi le record du plus grand nombre de buteurs au sein d’une même équipe dans une Coupe du Monde, conjointement détenu par la France en 1982 et l’Italie en 2006.

En parallèle, la FIFA a pensé aux fans de Messi et de Ronaldo et assuré que le temps cumulé qu’ont passé les deux joueurs dans des matchs à élimination directe du Mondial sans marquer est de 21 heures et 10 minutes.

Du côté nord-américain, les Mexicains ont été éliminés pour la 7ème fois successive à l’issue des huitièmes de finale. Contre le Brésil, ils ont joué pendant 7 heures et demi dans différentes éditions du tournoi mais n’ont jamais marqué. Ils ont tout de même encaissé 13 buts.

