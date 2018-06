Mondial 2018: la FIFA répond aux contestations du Maroc

Pour rappel, le parcours du Maroc en Coupe du monde a été malheureusement parsemé d’erreurs monumentales d’arbitrage, lui coûtant sa qualification au second tour. Lors des matchs des Lions de l’Atlas, les arbitres ont décidé de mal ou de ne pas utiliser la VAR, à l’instar du cas du deuxième but d’égalisation de l’Espagne qui n’est officiellement pas valide.

Et d’ajouter que l’instance évaluera ces erreurs et attendra la fin du Mondial pour livrer un rapport final qui décidera du sort de la VAR pour les prochaines éditions.