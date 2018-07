Mondial 2018: la FIFA défend (encore) Mark Geiger

L’enquête a permis d’identifier et d’appréhender les deux mis en cause, et de saisir une partie du butin.

«L’arbitre, qui est Américain, doit connaître les règles du baseball, mais pas celles du football», a-t-il affirmé. Et d’ajouter: «La Colombie a subi un vol monumental. Nous devons nous excuser auprès des Colombiens. Le président de la FIFA avait dit que les voleurs et la corruption allaient partir de l’instance. Mais lors de cette rencontre, nous avons vu tout le contraire. La FIFA est encore vieille et truquée».

«Les commentaires et les insinuations supplémentaires sont totalement infondés et inappropriés», a tranché la FIFA, condamnant toute remarque négative sur la performances des arbitres qu’elle juge «positive, compte tenu des enjeux qui entouraient la rencontre».