Mondial 2018: qui est le joueur le plus rapide ?

Le joueur péruvien Luis Advíncula est à la 3 ème position avec 33km/h, suivi du Colombien Santiago Arias (33,8km/h) et des deux Anglais Kyle Walker et Jesse Lingard (33,5km/h).

Non, le Français Kylian Mbappé n’est pas le joueur le plus rapide de cette Coupe du monde en Russie, comme l’ont estimé la plupart des mordus de football. Selon le journal The Sun, c’est le redoutable Cristiano Ronaldo, âgé de 33 ans, qui a décroché ce titre.