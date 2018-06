Service minimum pour la France. Grâce à un but de Mbappé à la 34e minute, la France s’est qualifiée pour les 8es de finale avec une victoire (1-0) face au Pérou.

Mbappé est le plus jeune buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du monde. A 19 ans et 183 jours, le Français entre aussi dans le top 10 des plus jeunes buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.