Mondial 2018: Bouhaddouz s’en prend à l’arbitrage et à la VAR

Retour sur Maroc Portugal. Et c’est encore le “malheureux héros” de Maroc-Iran qui nous fait cette piqûre de rappel douloureuse.

L’attaquant du FC Sankt Pauli, club de deuxième division de la Bundesliga allemande, a déclaré que les assistants chargés de la VAR pendant le match contre les Portugais “devaient sûrement siroter tranquillement leur café”. Allusion à la passivité manifeste du referee américain et de ses assistants n’ayant vu que du feu devant les multiples fautes commises dont les Lions de l’Atlas ont été victimes. Allusion aussi au non recours à la VAR pendant ce match, alors que pour d’autres, on y a fait appel. Et ironie de Bouhaddouz qui fera rire jaune les supporters marocains et ne leur fera pas du tout avaler la pilule amère de cette rencontre: “le onze national aurait pu remporter ou, du moins, finir par un match nul’.

Heureusement que le natif de Berkane, absous par les Marocains pour son but dans la cage du onze national, mais ayant tout de même sonné le glas de l’élimination du premier tour, ne sait pas que marquer contre son camp et faire des plaisanteries tirées par les cheveux! Sérieusement cette fois-ci, il ne tarit pas non plus d’éloges sur la prestation des Lions de l’Atlas contre CR7 et ses coéquipiers et les félicite pour leur jeu chatoyant qui aurait mérité un meilleur sort. Plaisanterie sur le café mise à part, et qui ne fera pas rire tout le monde, Aziz Bouhaddouz a également tenu à réitérer ses remerciements au public marocain qui l’a soutenu de si belle manière et lui a exprimé sa solidarité.

L.A.

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc