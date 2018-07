Mondial 2018: Amrabat dans la liste des grands (Photo)

Les relations maroco-espagnoles sont stratégiques de par les défis communs et grâce à l’amitié et la confiance mutuelle, a affirmé, lundi à Séville, le roi Felipe VI d’Espagne.

Nordin Amrabat on Jul 14, 2018

Le joueur de la sélection nationale Nordin Amrabat continue de faire parler de lui bien que la Coupe du monde soit finie. Le site américain Bleacher Report vient, en effet, de le classer 8 ème meilleur ailier droit de cette édition russe, aux côtés des plus grands noms du football mondial. Une récompense que l’international mérite amplement après avoir séduit des millions de Marocains et d’étrangers de par sa rage, son engouement et son amour du maillot.