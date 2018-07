Mondial 2018: ces joueurs d’origine marocaine qui sont en demi-finales

Agé de 20 ans, Dembélé est de père malien et de mère mauritanienne et évolue au FC Barcelone. Kylian Mbappé, quant à lui, est né en 1998 à Paris. De mère algérienne, le jeune attaquant défend actuellement les couleurs du PSG.

Né en août 1989, Chadli est d’origine marocaine et porte la double nationalité. De son côté, Fellaini, né en août 1987, est le fils d’Abdellatif Fellaini, gardien de buts du Raja de Casablanca dans les années 70. Evoluant actuellement dans les rangs de Manchester United, ce milieu a séduit l’Angleterre grâce à sa condition physique irréprochable et à sa capacité à évoluer dans plusieurs postes.

Il s’agit de Marouane Fellaini et Nacer Chadli de la sélection belge, Adil Rami, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir et Kylian Mbappé de l’équipe de France.