Moncef Belkhayat salue le travail accompli par Fouzi Lekjaâ (VIDEOS)

L’ancien ministre de la Jeunesse et sports, Moncef Belkhayat, a vivement salué le travail accompli par Fouzi Lekjaâ en vue du renforcement de la politique sportive, concernant le ballon rond, aussi bien aux niveaux continental qu’international.

Lors de son passage dans l’émission de la chaîne Medi1 TV, « Panorama Sport », Belkhayat a mis en exergue les efforts consentis par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) au service du ballon rond marocain, auquel il a réussi à redorer le blason et à rehausser la place et son influence, au sein de Confédération africaine de football (CAF) comme à celui de la FIFA.

De même que l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à souligner que le Royaume est parvenu à devenir la plus grande « puissance douce » d’Afrique, dépassant ainsi l’Egypte et la Tunisie, et que les dernières manifestations footballistiques ont démontré que le Maroc est devenu une puissance continentale et ce, grâce au travail de la FRMF.

