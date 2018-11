Mohamed Rabii: la date de son prochain combat

"Il a des mouvements et une foulée qui me rappellent les miens"

A noter que le champion du monde de 2015 et médaillé de bronze 2016 aux JO de Rio, a réussi à remporter tous les combats professionnels qu’il a disputés depuis le début de sa carrière. Un parcours sans faute jusqu’à présent: 7 combats, 7 victoires.

L’annonce a été faite par le champion himself sur les réseaux sociaux. On ignore cependant le nom de l’adversaire du pugiliste marocain.