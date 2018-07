Mohamed Rabii au coeur d’une nouvelle polémique

Ainsi, il aurait déclaré recevoir un salaire mensuel de 5000 dirhams, précisant que 75% des revenus des combats qu’il remporte sont versés à la Fédération royale marocaine de la boxe (FRMB), le coach et les cadres techniques, en plus des frais de déplacement et d’hébergement.

