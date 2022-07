Mohamed Ihattaren victime de «menaces et d’intimidation »

Mohamed Ihattaren serait victime de « menaces et d’intimidations » dont on ignore l’origine et ne sera donc pas disponible pour un camp d’entraînement prévu par le club en Autriche en préparation de la prochaine saison.

Selon De Telegraaf, le management de l’Ajax d’Amsterdam a indiqué que le joueur n’est « pas en forme ». La même source indique que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le milieu de terrain ne serait pas ciblé par les supporters.

Le technicien du club, Alfred Schreuder, a par ailleurs rendu visite au jeune joueur pour le soutenir. Il a dans ce sens déclaré : « quoi qu’il en soit, Ihattaren a maintenant le temps de tout remettre dans des eaux plus calmes à la maison ». L’Ajax a jugé préférable de laisser à Ihattaren le temps de se rétablir physiquement et moralement, afin d’entamer la prochaine saison dans les meilleures conditions possible.

A.O.