Modric devrait prolonger son contrat avec le Real

Alors que de nombreuses rumeurs l’envoyaient à l’Inter Milan, Luka Modric serait sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu’en 2021.

Selon le journal Marca, le Ballon d’Or croate devrait donc porter le maillot madrilène jusqu’à ses 36 ans.

Après la victoire face à Séville (2-0), Luka Modric avait précisé aux médias espagnols qu’il voudrait rester à Madrid. “J’ai encore un an et demi de contrat, je suis heureux et je n’ai aucune pression ou préoccupation à ce sujet. Un an et demi, c’est long et je suis tranquille. J’ai toujours été heureux au Real Madrid, comme au premier jour et j’espère continuer ici plus d’un an et demi. J’espère que le club partagera cet avis”, a-t-il affirmé.

Le milieu de terrain de 33 ans s’entend très bien avec le nouveau coach du Real, Solari. Cette saison, il compte à son actif 3 buts et 6 passes décisives.

Rappelons que le Croate avait rejoint le Real Madrid en 2012 après quatre ans passés à Tottenham.

