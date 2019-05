Mo Salah: sa fille lui a volé la vedette (VIDEO)

Mo Salah est sans aucun doute l’un des sportifs les plus aimés et les plus influents du monde musulman. L’international égyptien de Liverpool a récemment reçu le «Soulier d’or», pour avoir marqué 22 buts cette saison, ce qui fait de lui l’un des meilleurs buteurs de la Premier League.

Alors que toutes les caméras étaient braquées sur le Pharaon, une autre personne a fini par lui voler la vedette. Il s’agit en effet de sa fille. Âgée de quatre ans, la petite est entrée sur la pelouse d’Anfield et a marqué un splendide but.

La fille de Mo Salah a épaté la galerie et les fans des Reds n’ont pas manqué de l’applaudir. Sa vidéo est devenue virale en peu de temps. Les clichés de l’Egyptien avec sa petite ont également été largement partagés par les internautes du monde entier.

N.K.

SHE’S BACK!! Mo Salah’s daughter scores in front of the Kop. Now an annual Anfield tradition! #LFC pic.twitter.com/pbBZpiUQJX — Arlo White (@arlowhite) May 12, 2019

This is great to watch. Beautiful scenes. Mo Salah's daughter. ❤️👏🏻 pic.twitter.com/BNr8MHTKZR — World Cup (@FlFAWC2018) May 12, 2019