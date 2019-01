MMA: le verdict final est tombé pour Khabib et McGregor

La commission du Nevada a condamné le Russe Khabib Nurmagomedov et l’Irlandais Conor McGregor, à neuf et six mois de suspension, suite aux incidents survenus après leur combat le 6 octobre 2018 à Las Vegas.

Après une première suspension de dix jours, les deux champions d’art martiaux mixtes (MMA) ont vu leur sentence prolongée. Le Russe pourra obtenir une remise de peine de trois mois s’il accepte de participer au tournage et à la distribution d’un spot de service public contre le harcèlement. La sanction a démarré le 6 octobre.

Lundi, la commission a également ajouté une amende de 500.000 dollars à Nurmagomedov et 50.000 dollars à McGregor. L’amende du Russe est prélevée directement sur les deux millions de dollars conservés par la Commission.

“Toujours de la politique”, a tweeté Nurmagomedov. Rappelons que le Russe avait déclenché une bagarre générale et s’était battu avec des proches de l’Irlandais, lui-même agressé par un membre de l’entourage de Nurmagomedov, Zubaira Tukhugov, qui s’est vu infliger 12 mois de suspension et 25.000 d’amende tout comme un cousin du Russe, Abubakar Nurmagomedov.

S.L. (avec MAP)