MMA GP: belle victoire de la Franco-Marocaine Rizlen Zouak à Paris (VIDEO)

La première combattante marocaine en arts martiaux mixtes (MMA), Rizlen Zouak, s’est imposée, jeudi soir, face à la Brésilienne Jennifer Perreira, lors du MMA GP4 à Paris.

La Franco-Marocaine s’est imposée par soumission, signant sa 5e victoire dans son parcours MMA. « Retour avec la victoire encore une en France. Comme quoi combattre à la maison c’est une force avec un public Français magique », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Et d’ajouter : « Dans la vie il y’a des hauts et des bas. Dans le sport, c’est pareil. On perd, on gagne, le plus important c’est de ne rien lâcher et de revenir plus fort. J’apprends toujours de mes défaites même dans la victoire . J’ai encore du travail sur certains points. Je suis une bosseuse et avec mes coachs je suis bien entourées. Je peux pour faire une confidence, ça fait du bien de faire un combat et de pas avoir de blessure car à chaque fois je rentre blessée el hamdollilah.Merci aux marocains , à la France pour tout ».

Notons que Rizlen Zouak, multiple championne d’Afrique de judo, est la première femme dans l’histoire du judo marocain à se qualifier aux Jeux olympiques en 2012.

M.F.

Un peu par hasard je me suis retrouvée au MMA Grand Prix, Rizlen Zouak elle gère pohlalaaaaa 😳 pic.twitter.com/eNciS7YYy8 — Kayane (@Kayane) October 14, 2021