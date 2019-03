MMA: Conor McGregor tire sa révérence

Ça a fait l’effet d’un choc! Conor McGregor a annoncé ce mardi 26 mars qu’il mettait fin à sa carrière. Le champion MMA avait déjà annoncé sa retraite en 2016, avant de revenir sur le ring lors de son combat de boxe contre Floyd Mayweather.

“Hey tout le monde, j’ai une petite annonce rapide à faire. J’ai décidé de prendre officiellement ma retraite du sport connu sous le nom des “Arts martiaux mixtes “. Aujourd’hui, Je souhaite le meilleur à tous mes collègues pour la suite. Je rejoins mes anciens partenaires qui ont déjà pris leur retraite”, a-t-il affirmé.

McGregor, surnommé “The Notorious”, a disputé 25 combats professionnels de MMA, et compte à son actif 21 victoires. Il a été champion UFC chez les poids plumes de 2015 à 2016, puis chez les poids légers de 2016 à 2018.

L’Irlandais n’avait plus combattu depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov. Il est suspendu jusqu’au 6 avril pour avoir causé une bagarre après ce combat.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019