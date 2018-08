MMA: 18 combattants seront à Tanger, dont Othman Azaitar

C’est samedi 4 août, lors d’une conférence de presse, que le programme du tournoi a été annoncé.

Tanger va accueillir le 18 août 2018, à la salle omnisports, le “Brave 14”. Une première en Afrique qui va réunir 18 pros et sera diffusée dans plus de 100 pays.

Organisé par la “Brave Combat Federation” basée à Bahreïn, cet événement regroupera Jeremy Kennedy, Danyel Pilo, Sidney Wheeler, Abdoul Abouraguimov, Sean Santella et bien d’autres champions. Othman Azaitar, frère d’Abu Bakr Azaitar, sera également présent et disputera le “big fight”.

Les frères Azaitar ont indiqué que l’objectif de l’événement est notamment de promouvoir ce sport pour les plus jeunes.

