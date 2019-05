Milan veut Paolo Maldini comme Directeur Technique

La légende de l’AC Milan Paolo Maldini, qui a fait toute sa carrière de joueur au club lombard, s’est vu proposer le poste de directeur technique par le directeur général du club Ivan Gazidis, mercredi, au lendemain de la démission du Brésilien Leonardo.

“Je veux Maldini comme directeur technique. J’ai une immense admiration pour lui”, a déclaré Gazidis dans une interview au quotidien Gazzetta Dello Sport. “Il représente les valeurs et la culture du club”, ajoute le dirigeant, persuadé que Maldini est “idéal pour diriger le domaine technique” et qu’avec l’aide de l’ancien défenseur intraitable, ils pourraient “ramener le Milan au top niveau”.

Maldini a remporté comme joueur 7 fois la Série A et 5 fois la Ligue des champions avec le Milan. Il est retourné au club l’automne dernier comme directeur de la stratégie sportive et du développement. Selon Gazidis, l’ancien joueur de 50 ans “a demandé un temps de réflexion pour savoir s’il a l’énergie pour recommencer avec ce projet ardu, qui requiert son engagement sans réserve et auquel il doit adhérer à 100%”.

Leonardo a quitté ses fonctions de directeur sportif mardi, et Gattuso a renoncé au poste d’entraîneur, au rythme de rumeurs de compressions financières chez le septuple champion d’Europe. L’AC Milan a terminé l’exercice 2018/19 à la 5è place, laissant pour un point à son rival intériste le dernier billet pour la Ligue des champions.

(A.K.A.avec MAP)