M’hamed Fakhir est le nouvel entraîneur de ce club

L’entraîneur M’hamed Fakhir a été nommé à la tête de la barre technique du Chabab Mohammedia (SCCM), en remplacement de Mohammed Amine Benhachem, a annoncé, ce lundi, le club de la Botola Pro D1 de football.

Fakhir dirigera le club de la ville des fleurs pour le reste de cette saison et durant la saison prochaine, a déclaré le président du club, Hicham Aït Menna.

La désignation de Fakhir à la tête de la direction technique du Chabab Mohammedia a été dictée par sa grande expérience et son palmarès comme étant l’entraineur le plus titré au niveau national, a-t-il ajouté.

Le staff technique de M’hamed Fakhir comprend Rachid Rouki et Tarik El Jermouni, a-t-il précisé, relevant que l’objectif assigné au nouveau staff technique est de sortir l’équipe de la zone du danger et la remettre sur les rails.

Le SCCM s’était séparé à l’amiable de Mohammed Amine Benhachem, qui a contribué à l’accession du Chabab à la division excellence, avant qu’il ne soit remplacé par Rachid Rouki.

Le Chabab Mohammedia occupe actuellement la 14è place au classement avec 20 points, obtenus en 3 victoires, 11 nuls e t7 défaites.

M’hamed Fakhir (67 ans), ancien joueur et entraineur du Raja Casablanca, compte à son palmarès cinq titres de Botola et autant en coupe du Trône. Il a dirigé outre le Raja Casablanca, l’AS FAR, la Renaissance Settat, le Hassania Agadir, le Moghreb de Tétouan, le Maghreb de Fès, en plus du club tunisien de l’Etoile sportive du Sahel.

Il avait également été nommé sélectionneur national en 2006, en remplacement du Français Philippe Troussier.

DM