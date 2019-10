M’hamed Fakher revient sur son conflit avec le Raja

M’hamed Fakher est revenu sur son conflit avec les responsables du Raja de Casablanca, précisant que ces derniers l’ont totalement ignoré, ce qui l’a poussé à se tourner vers la justice.

Sur Radio Mars, l’ancien entraîneur des Verts a confié avoir tenté de résoudre le problème à l’amiable mais n’avait reçu aucune réponse de la part du club. Il a également souligné qu’il était en conflit avec l’ancien président Said Hasbane et que personne ne lui a rendu justice.

«J’ai souffert pendant toute une année. Je payais le kinésithérapeute de l’équipe et certains joueurs de mon propre argent. Finalement, j’ai été mis à la porte», s’est désolé Fakher. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, a-t-il ajouté, qu’on me limoge injustement. «On m’avait viré en 2013, six jours avant le Mondialito auquel le Raja participait. Pourtant, j’ai préféré garder le silence», a souligné le cadre national.

S.L.