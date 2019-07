Mesut Özil et un autre joueur attaqués dans les rues de Londres (VIDEO)

Les joueurs d’Arsenal Mesut Özil et Sead Kolasinac se portent “bien”, a affirmé leur club après l’agression dont ils ont été victimes jeudi à Londres.

L’incident s’est produit à Platts Lane, dans le nord de Londres, peu avant 17H00 (GMT+1), selon la police métropolitaine. “Nous avons été en contact avec les deux joueurs et ils vont bien”, a pour sa part déclaré un porte-parole du club d’Arsenal.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Sead Kolasinac près d’un véhicule affrontant des assaillants portant des casques et armés de couteaux qu’ils pointent en direction du Bosnien de 26 ans.

“Des suspects sur des motos ont essayé de voler Mesut Özil qui conduisait sa voiture”, a expliqué un porte-parole de la police dans un communiqué.

“Le conducteur, ainsi que son passager sont parvenus à s’échapper sans être blessés et se sont rendus dans un restaurant à Golders Green, où ils ont parlé à des officiers de police”, a précisé ce porte-parole, sans donner davantage de détails sur l’identité des personnes impliquées.

En 2016, l’attaquant de West Ham Andy Carroll avait été également victime d’une tentative de braquage alors qu’il était en voiture dans la banlieue de Londres.

A.K.A.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019