Messi remporte une nouvelle distinction (VIDÉO)

Quelques semaines après avoir raflé son septième Ballon d’or, l’Argentin Messi a remporté une nouvelle distinction à quelques jours de la fin de l’année 2021.

La star du Paris Saint-Germain a été primée pour son but en Champions League contre Manchester City en match aller le 28 septembre dernier, élu plus beau but de la phase des groupes cette saison.

Il s’agissait également de son premier but avec le club parisien. Profitant d’une belle passe de Mbappé, la Pulga a mis le ballon au fond des filets d’Ederson, offrant au PSG son deuxième but de la rencontre.

Messi a reçu 22% des 200.000 votes, pointant ainsi en première position, suivi de Thiago Alcantara (14%) pour son but d’un tir lointain inscrit lors de la victoire de Liverpool face à Porto, puis Robert Lewandowski (13%) pour son but contre Dynamo Kiev.

M.F.

🔴 OFFICIEL ! Le but de Lionel Messi face à Manchester City est élu plus beau but de la phase de groupes d’#UCL ! ❤️💙 🎥 @ChampionsLeague pic.twitter.com/4GUm7DLf0p — Actu Foot (@ActuFoot_) December 17, 2021