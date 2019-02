Messi pourrait manquer Barça-Real (VIDEO)

Impressionnant face à Valence (2-2) après avoir marqué les deux buts égalisateurs, Lionel Messi a fait peur à ses supporters pendant la rencontre. La Pulga s’est fait soigner à la 70e minute sur le bord de la pelouse, pendant quelques minutes. Selon Catalunya Radio, Messi souffre simplement d’une contracture à l’adducteur de la cuisse droite.

Ernesto Valverde a déclaré en conférence de presse: “Messi avait une petite gêne, comme d’autres joueurs, on va attendre de voir ce que nous disent les médecins et on évaluera tout ça”, a affirmé le coach des Blaugrana.

Messi pourrait donc rater le Clasico face au Real Madrid, comptant pour les demi-finales de la Copa Del Rey, prévu mercredi prochain au Camp Nou. Mais le Barça se veut optimiste.

A.K.A.