Messi pourrait annoncer sa décision ce samedi

Quelques semaines seulement séparent Lionel Messi de la fin de son contrat avec le FC Barcelone. L’Argentin n’a toujours pas pris de décision, et le Paris Saint-Germain et Manchester City sont à l’affût d’un recrutement sans frais de transfert.

Si la Pulga avait déclaré vouloir attendre la fin de la saison, la saison du Barça est aujourd’hui terminée, et on pourrait connaître la décision de Messi plus tôt que prévu.

Selon Mundo Deportivo, Messi a accordé une interview au journal argentin Olé, qui paraîtra samedi prochain. Plusieurs sources médiatiques estiment que la Pulga y révélera sa prochaine décision ou dévoilera, du moins, un indice sur son avenir. Affaire à suivre.

M.F.