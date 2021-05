Messi partira au PSG, selon un consultant de BeIN Sports (VIDEO)

Le doute et le suspense planent toujours autour de l’avenir de Lionel Messi. Son contrat avec le FC Barcelone expire en fin de saison, et l’Argentin n’a toujours pas tranché au sujet de son avenir. La perspective de pouvoir le recruter sans frais de transfert le met dans le viseur du Manchester City et du Paris Saint-Germain. Et c’est vers cette dernière destination que Messi ira, selon Tarek Dhiab.

En effet, le consultant tunisien de BeIN Sports (chaîne tenue par Nasser El Khelaifi) a formellement déclaré que la Pulga ira au PSG, mais ne portera pas le numéro 10. Le ballon d’or africain de 1977 a ajouté qu’il vaudrait mieux pour lui et pour le club qu’il s’en aille, étant donné que malgré ses 30 buts en Liga, le Barça est définitivement écarté de la course au titre.

M.F.