C’est l’un des débats les plus controversés du football: Choisir qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’été dernier, CR7 qui avait quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus, est actuellement le meilleur buteur (19 buts) de la Série A et a aidé la Juventus à conserver une solide avance en tête du classement. De son côté, Messi est à son meilleur habituel avec Barcelone cette saison et figure actuellement en tête du classement des buteurs de La Liga.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de l’équipe nationale espagnole, Vicente Del Bosque, a indiqué préférer l’Argentin au Portugais.

“Lionel Messi joue presque toujours bien. Certains joueurs ne se trompent jamais. Il a une régularité impressionnante. C’est un grand joueur. Choisir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Je prends Messi. Je vois un joueur de football plus naturel, de son temps dans le quartier, jouant avec des amis dans la rue. Néanmoins, Cristiano Ronaldo a un courage extraordinaire, avec des conditions physiques et techniques de grand buteur, mais je choisis Messi”, a affirmé le coach vainqueur de la Coupe du Monde 2010 avec la Roja.

“Cristiano Ronaldo est un joueur qui garantit beaucoup de buts à son équipe et il est maintenant plus difficile pour le Real Madrid de les marquer. Malgré tout, il y a d’autres très bons joueurs, comme Gareth Bale, qui est un garçon spécial avec un excellent conditionnement, ou Karim Benzema, dont on a mal parlé, mais qui possède des qualités fantastiques”, a conclu celui qui a connu les deux joueurs de près.

Une chose est sûre, Messi et Ronaldo ont dominé le football mondial au cours de la dernière décennie…

