Messi: « J’ai pleuré à mon arrivé en Catalogne »

La légende du FC Barcelone, Lionel Messi, est revenu sur son enfance et ses débuts avec le FC Barcelone, lors d’un entretien accordé au magazine argentin Olé.

Le joueur a évoqué les difficultés auxquelles il a fait face lors de ses débuts avec le Barça. « C’était difficile pour moi de jouer au Barça au début. L’arrivée en Catalogne n’était pas facile. J’ai pleuré et je voulais revenir à ce que je faisais avant, mais en même temps, je voulais rester », a-t-il déclaré.

Et la Pulga d’ajouter: « J’ai perdu beaucoup d’amis, car la communication était plus difficile à l’époque, contrairement à maintenant, où tout enfant de 13 ans a un téléphone. Parfois, je passais une heure au téléphone, mais ensuite les choses se sont compliquées et je n’ai pas pu garder contact avec mes amis ».

A noter que selon les informations du journaliste de beIN Sports, Achraf Ben Ayad, Messi aurait opté pour une prolongation de son contrat avec le FC Barcelone.

M.F.