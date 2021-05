Messi devrait rester au Barça

Lionel Messi n’a pas encore statué sur son avenir à Barcelone et ne le fera sûrement pas avant la fin de la saison. Toutefois, les informations émanant d’Espagne laissent entendre que l’Argentin devrait rester au Barca.

En effet, Messi attend les détails financiers de son nouveau contrat, ainsi que des explications au sujet du projet sportif du club catalan pour les années qui viennent.

Le joueur, qui aurait demandé à ses dirigeants de recruter Agüero afin de renforcer le groupe, serait donc sur le point de reconduire son contrat. Mais une chose est sûre, sa décision finale ne sera prise qu’après la fin de la Liga.

De plus, «la Pulga » (la puce) est parti pour rester au Barca car son entourage l’aurait convaincu qu’il a plus à perdre qu’à gagner en partant dans un nouveau vestiaire et une ligue qu’il ne connaît pas.

Y.D