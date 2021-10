Messi de retour au Barça ?

Plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles Lionel Messi souhaiterait revenir au FC Barcelone. D’après l’émission espagnole «El Chiringuito», le joueur argentin serait en contact avec les responsables blaugrana au sujet d’un éventuel retour, précisant que la «pulga» voudrait finir sa carrière au Barça.

Et d’ajouter que Messi serait nostalgique de ses années avec le club catalan et aurait beaucoup de mal à s’adapter à sa nouvelle vie parisienne. D’autant plus que le joueur, ajoute l’émission, subirait beaucoup de pression de la part des supporters du PSG, loin d’être satisfaits de ses prestations.

Pour rappel, Messi a rejoint le PSG en août dernier, quittant ainsi son club de toujours le FC Barcelone. Le joueur a signé un contrat de deux saisons avec le club parisien, avec une année supplémentaire en option.

H.M.