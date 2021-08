Messi au PSG: durée, salaire… les détails du contrat

Le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement, ce mardi, l’arrivée de l’attaquant argentin Lionel Messi, qui a signé un contrat pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

« Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option », a indiqué le club de la capitale française dans un communiqué.

« Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est considéré comme une légende de son sport et une véritable source d’inspiration pour toutes les générations, sur et en dehors du terrain », souligne le club parisien pour qui « la signature de Leo conforte les ambitions du Paris Saint-Germain et offre aux fidèles supporters du Club une équipe exceptionnelle, qui promet de faire vivre d’incroyables moments de football dans les années à venir ».

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris », a réagi Leo Messi après avoir paraphé son contrat.

« Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a-t-il dit.

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, affirmant que Lionel Messi n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées.

« L’ambition du Club est bien entendu identique », a affirmé Nasser Al-Khelaïfi, soulignant que « l’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement ».

« Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde », a-t-il dit.

Selon une vidéo du club, la « Pulga » va porter le N.30, celui qu’il avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone, entre 2004 et 2006, avant le 19 puis le 10.

D’après les médias français qui citent des sources concordantes, l’arrivée de Lionel Messi au club parisien a été conclue sans aucune indemnité de transfert, mais un salaire compris entre 30 et 35 millions d’euros par an est évoqué.

Lionel Messi va retrouver au PSG son ex-coéquipier, Neymar ainsi que son compatriote Angel Di Maria.

