Messi au PSG, c’est officiel! (VIDEO)

C’est fait. L’ancienne légende du FC Barcelone, Lionel Messi, a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain, avec lequel il va signer un contrat de deux ans (plus un an en option).

Sur son compte twitter, le Paris Saint-Germain a publié un teaser annonçant que Messi officialisera son contrat. Le journaliste spécialiste en transferts, Fabrizio Romano, a republié la vidéo sur son compte twitter, en écrivant : « C’est officiel. Lionel Andrés Messi est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain ».

Pour rappel, l’Argentin est arrivé à Paris ce mardi afin de passer la visiter médical et signer son contrat.

OFFICIAL. Lionel Andrés Messi is a new Paris Saint-Germain player. 🚨🇫🇷🇦🇷 #Messi #PSG pic.twitter.com/6ISEFuw6rX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021