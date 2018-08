Messi à Tanger pour la Supercoupe (VIDEO)

Lionel Messi et ses coéquipiers du Barça sont à Tanger pour la Supercoupe d’Espagne qui se jouera ce dimanche à partir de 21h au stade Ibn Batouta de la ville du Détroit. Cette finale se disputera en un seul match et opposera le FC Barcelone et le FC Séville. Les images.

