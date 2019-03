Messi à Tanger: ce qu’il en est vraiment

Depuis quelques semaines, les spéculations sur la présence de Lionel Messi pour la rencontre contre le Maroc vont bon train. Le doute plane toujours concernant sa participation contre les Lions de l’Atlas. Voici ce que l’on sait.

Si Marca avait annoncé que Messi ne sera pas présent lors de la rencontre qui opposera le Maroc à l’Argentine, le 26 mars prochain à Tanger, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’est pas du même avis.

S’exprimant en conférence de presse sur le retour de Messi en sélection, Scaloni a tout d’abord expliqué que la Pulga n’a pas disputé les derniers matchs de l’Albiceleste vu qu’il n’a pas été convoqué.

Au sujet de la participation de Messi aux deux matchs amicaux face au Venezuela et au Maroc, Scaloni a déclaré: “Messi a été convoqué, on verra après s’il jouera un ou deux matchs, nous prendrons bientôt une décision finale”, a-t-il affirmé.

Rappelons que Marca avait précisé que le quintuple ballon d’or préférerait jouer la première rencontre amicale de l’Argentine, qui l’opposera au Venezuela, le 23 mars à Madrid, puis rentrer directement à Barcelone.

Le Barça joue en effet contre l’Espanyol le 30 du même mois. La même source avait ajouté que Messi “veut se reposer et être dans les meilleures conditions physiques pour bien négocier le derby catalan”. Mais avec Messi, on n’est jamais sûr de rien. Tout reste donc possible.

A.K.A.