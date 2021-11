Messi a bien l’intention de revenir au Barça

La star du Paris Saint-Germain Lionel Messi a parlé de son désir de revenir à son ancien club, le FC Barcelone, après la fin de sa carrière de footballeur.

Dans un entretien accordé au quotidien Sport, l’Argentin a évoqué la suite de sa carrière, exprimant notamment son désir de revenir au Barça en tant que secrétaire technique. » J’ai toujours dit que je veux aider le club (le Barça, ndlr) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à sa réussite. Je voudrais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Si possible, je voudrais revenir pour apporter ma contribution, car c’est le club que j’aime et je voudrais qu’il continue à être bon, qu’il continue à grandir et qu’il continue à être l’un des meilleurs au monde ».

Pour rappel, Messi a rejoint le club parisien l’été dernier, suite à la fin de son contrat avec le Barça, et l’échec des tentatives de prolongation, notamment à cause des lois de la Liga sur la masse salariale.

M.F.