Meryem Hajri, une Marocaine en Liga

La nouvelle avait fait la Une des journaux sportifs espagnols. En janvier 2018, Meryem Hajri rejoint le Sporting Huelva, une équipe de première division espagnole féminine de football, en provenance du Wydad Athletic Club, devenant ainsi la première footballeuse professionnelle marocaine à évoluer dans ce championnat d’élite féminin.

Tout a commencé durant le tournoi international de football, COTIF 2017, qui s’est déroulé à Alcudia (Valence). Le club andalou a eu vent des prouesses footballistiques de la jeune marocaine grâce à un agent marocain qui croyait en son grand potentiel.

“Nous avons visualisé, au club, les vidéos de ses matchs et avons décidé à l’unanimité de faire appel à ses services”, indique, à cet égard, Antonio Toledo, l’entraîneur du Sporting Huelva, dans une déclaration à la MAP.

Née le 14 septembre 1994, Meryem a tapé dans le ballon rond dès sa tendre enfance, dans son quartier casablancais. “Je jouais tous les jours avec les garçons de mon quartier dans les rues de notre voisinage. C’est de la sorte que ma passion pour le football est née”, affirme-t-elle. Mais quand elle a intégré le club casablancais du Wydad, elle était loin d’imaginer qu’un jour elle évoluera sous le maillot d’un club d’un championnat européen.”Porter le maillot du Sporting Huelva fut une décision pertinente. Je suis bien entourée comme dans une famille”, ajoute-elle. A son arrivée, la milieu de terrain du club andalou a dû faire face à quelques obstacles, notamment la langue, mais elle s’est vite intégrée, car, relève-t-elle, “le langage du football est universel”.

Aujourd’hui, elle prend des cours d’espagnol pour mieux communiquer avec ses co-équipières et le staff technique et administratif, tout en perfectionnant son jeu à coups d’entraînements et de dévouement.”J’ai évolué en matière de discipline et de maturité technique. Je sens que je peux apporter beaucoup à mon club et je veux le faire. Je suis très motivée”, affirme la jeune casablancaise.

Son entraîneur partage son enthousiasme et admire sa motivation. “Meryem fait preuve d’une grande présence physique. Depuis qu’elle a rejoint le Club, il y a 6 mois environ, elle a évolué techniquement et tactiquement. Elle est certes timide mais sur le terrain, elle dégage une grande force mentale et ses puissantes frappes de ballon sont redoutables”, ajoute-t-il.

Le Sporting Huelva a engagé la joueuse marocaine pour une durée de six mois renouvelables. Son contrat a été reconduit pour une nouvelle saison. Antonio Toledo est tout fier de sa poulaine. “C’est une valeur sûre pour le club. En peu de temps, elle a considérablement évolué et comblé ses lacunes en matière tactique”, précise, admirablement, l’entraîneur espagnol.

Dans cette nouvelle étape, Meryem se souvient comment sa famille l’a épaulée durant son parcours. “Être la première marocaine à jouer, à l’âge de 23 ans, dans un championnat professionnel européen est une grande fierté pour moi et pour tous les membres de ma famille. Certes, je leur manque, mais c’est pour porter haut les couleurs de mon pays et cela me rend fière et déterminée”, confie-t-elle.

Dès que l’occasion se présente, la professionnelle marocaine du ballon rond se rend auprès des siens pour se ressourcer “et disputer des matchs avec mes amis comme au bon vieux temps”, ajoute-t-elle.

S.L. (avec MAP)