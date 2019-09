Mercedes fait son entrée en Formule E (vidéo)

La firme allemande Mercedes, impériale en F1, a annoncé, mercredi au salon de l’automobile de Francfort, son entrée dans le championnat du monde automobile de Formule E, à compter de la saison 2019-2020.

“Ici naît la prochaine génération de voitures de course Mercedes”, a indiqué Toto Wolff, dirigeant de Mercedes-Benz Motorsport, dévoilant que sa firme entame une “nouvelle mission, une mission électrique”.

Stoffel Vandoorne, déjà pilote de Formule E pour HWA, et Nyck de Vries, actuel leader de Formule 2, ont été présentés à cette occasion comme pilotes pour la nouvelle saison. Mercedes a remporté les cinq derniers titres de champion du monde constructeurs et pilotes, avec Lewis Hamilton (quatre fois) et Nico Rosberg (2016).

S.L. (avec MAP)