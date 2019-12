Mercato: Ziyech pourrait bien quitter l’Ajax

Convoité par de grands clubs européens, Hakim Ziyech n’est pas certain de terminer sa carrière à l’Ajax. La dernière déclaration de Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, laisse penser que l’international marocain pourrait quitter son club plus tôt que prévu:

“J’ai souvent pensé qu’il avait atteint son meilleur niveau. Mais chaque année, il progresse et avance… Je lui dis dès fois qu’il pourrait devenir “Monsieur Ajax” et n’a pas de raison de partir…mais en réalité, Hakim a 26 ans, et son niveau est très bon…S’il veut franchir un palier et aller plus loin, nous serons obligé d’accepter ses choix, a-t-il lancé à De Telegraaf, ouvrant ainsi la porte de sortie à Ziyech.

Des clubs comme le Real, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich sont intéressés par Hakim Ziyech. Il faut dire que le Marocain a définitivement marqué l’histoire du football néerlandais. Le milieu de l’Ajax a été élu “meilleur joueur de l’année” lors du Sports Gala Amsterdam 2019, suite à sa superbe saison avec son club.

Absent lors de cette cérémonie, le Lion de l’Atlas a pu compter sur son coach, Erik Ten Hag, pour récupérer le trophée. Ce dernier a d’ailleurs été élu “meilleur entraîneur de l’année”.

S.L.