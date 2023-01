Mercato : Ziyech n’ira pas à l’AS Roma

Interrogé sur la volonté de l’AS Roma de recruter l’international marocain Hakim Ziyech lors de ce mercato hivernal, José Mourinho, entraîneur du club de la capitale a assuré que le club gardera son joueur Nicolo Zaniolo et ne pense pas faire de recrutements cet hiver.

« J’ai vu des médias parler de Gerard Delofeu et de Hakim Ziyech, sincèrement on ne pense pas à ces joueurs actuellement, on réfléchit à garder Zaniolo dans notre effectif », a déclaré Mourinho dans une interview accordée à la chaîne allemande « Dazn ».

Pour rappel, Chelsea a exprimé son souhait de libérer l’international marocain. De nombreux clubs européens seraient en course pour bénéficier de ses services. Parmi eux, l’AC Milan, Tottenham où encore le club turc de Galatasaray. Cependant, aucune évolution dans les transactions n’est à ce jour constatée à une semaine seulement du terme du mercato.