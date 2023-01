Mercato : Youssef En-Nesyri a tranché sur son avenir

Contrairement à ce qui se dit dans les médias, l’international marocain Youssef En-Nesyri n’ira nul part durant ce mercato hivernal. Son agent Anas Ouzifi a publié un communiqué sur sa page Instagram dans lequel il indique que l’avant-centre du FC Séville se plaît toujours dans son club et ne compte pas aller voir ailleurs.

« Je remercie tous les clubs qui ont essayé de me joindre et me recruter mais je veux me concentrer actuellement uniquement sur mon équipe. Ce n’est pas une question d’argent, c’est surtout un choix sportif. J’ai envie d’aider mon club dans ses pires moments. Nous avons une bonne équipe et je suis sûr qu’on ira de l’avant et qu’on dépassera cela », peut-on lire sur le communiqué.

Le quotidien « Marca » avait souligné il y a quelques jours qu’En-Nesyri a refusé une offre de 20 millions d’euros de la part du club anglais de West Ham United. En-Nesyri a donc tranché et il restera en andalousie au moins jusqu’à juin prochain.