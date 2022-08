Mercato : Yassine Labhiri choque le WAC et le Raja en signant à … Berkane (PHOTO)

Le milieu de terrain du Mouloudia d’Oujda vient de décider de sa prochaine destination, et c’est une véritable surprise.

Yassine Labhiri a longtemps été suivi par le WAC et le Raja Casablanca durant ce mercato. Le Wydad de Casablanca était favori dans la course au joueur, mais le MCO a annoncé via sa page Facebook que le joueur de 28 se rendra finalement à la Renaissance Sportive de Berkane.

En effet, un accord a été conclu entre les deux clubs. Dans les détails, le RSB versera un montant de 4 millions de dirhams en une fois pour le transfert de Labhiri.

L’entrée en scène de la RSB choque, dans la mesure où personne n’avait idée sur l’intérêt du club pour le joueur, surtout qu’il avait ouvertement exprimé son accord pour le WAC. Cette nouvelle risque bien évidemment de déplaire aux fans du Wydad, mais aussi à Said Naciri et au staff technique.

A.O.