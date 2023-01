Mercato : Selim Amallah vers Valladolid ?

L’information émane du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano qui compte plus de 13 millions d’abonnés sur Twitter. Si l’on croit le journaliste, le club de Valladolid qui évolue en première division espagnole est tout proche de signer un contrat avec l’international marocain Selim Amallah.

Le joueur a annoncé sa volonté de vouloir quitter le Standard de Liège et ne pas prolonger son contrat. Une décision qui n’a pas été vu du bon œil par la direction du club belge.

La Liga side Real Valladolid are closing in on deal to sign Moroccan World Cup star Selim Amallah 🇲🇦🤝🏻 #transfers

Negotiations are now at the final stages as paperwork could be completed this week. pic.twitter.com/VZob1YyQrh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023