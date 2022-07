Mercato: Said Naciri part à la chasse aux « bonnes affaires »

La course aux recrutements est lancée pour les équipes du championnat national. Les grands noms du football marocain se disputent l’acquisition de sang neuf pour renforcer leurs rangs lors de la prochaine saison.

Le WAC et le RCA ont promis à leurs aficionados de nombreuses signatures lors du mercato estival. Chose promise, chose due. Le président des Rouge et Blanc Said Naciri démontre une fois de plus son savoir en la matière, mais surtout son flaire à dénicher les « bonnes affaires ». En effet, Naciri a réussi à s’attacher les services du gardien du Mouloudia Club d’Oujda, Mehdi Maftah.

Le choix du joueur n’est en aucun cas aléatoire, dans la mesure où le gardien du MCO ne percevait pas son salaire, et c’est là que Naciri est intervenu en tant que « bon samaritain », lui proposant une place au WAC.

Mehdi Maftah devient ainsi le deuxième gardien de but que le Wydad signe pendant ce mercato, après l’acquisition de Yassine Finti auprès du Fath de Sbata (CCFAC). Ces recrutements portent le nombre de gardiens du club à 5.

A.O.