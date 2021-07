Mercato : Ronaldo tient l’Europe en haleine

Le feuilleton Cristiano Ronaldo continue de susciter du suspense. À un an de la fin de son contrat avec la Juventus, l’avenir du Portugais reste flou. Prolongera-t-il avec la vieille dame ou changera-t-il de cap?

Le joueur a tenu lui-même à alimenter le suspense. Une publication sur son compte Instagram a fait couler beaucoup d’encre dans la presse sportive italienne. Ronaldo a publié une photo de lui posant devant une Rolls Royce avec le texte : « Decision day » (Le jour de décision).

Le Portugais n’a plus rien communiqué depuis, mais si certains pensent qu’il s’agit d’une décision au sujet du choix d’une nouvelle voiture, d’autres sont convaincus qu’il s’agit d’une décision au sujet de son futur. Le quotidien turinois Tuttosport titre par exemple « CR7, le compte à rebours », déclarant que la « Juve est pressée de connaître la réponse ». Pour Corriere dello Sport, Ronaldo envoie un message selon lequel c’est lui qui décide de son avenir, et personne d’autre, et qu’il reste ouvert à un transfert.

En cas de transfert, la destination la plus probable est le Paris Saint-Germain, que les sources médiatiques considèrent comme étant le seul club capable de s’offrir Cristiano Ronaldo. Deux hypothèses sont ainsi relevées: un transfert à Paris au cas où Mbappé irait au Real Madrid, ou un échange avec Mauro Icardi. Affaire à suivre.

M.F.