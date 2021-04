Mercato: le PSG prend les devants pour Lionel Messi

Après s’être assuré une prolongation de contrat avec Neymar, le Paris Saint-Germain est passé à l’attaque pour Lionel Messi. Le contrat de l’Argentin avec les Blaugrana expire dans quelques semaines, et il n’a encore pas décidé s’il prolonge ou non. Si l’arrivée de Joan Laporta en tête du club donne un avantage aux Catalans, le PSG détient toutefois l’avantage financier.

Selon le journaliste Marcelo Bechler, qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG en 2017, les Parisiens ont proposé à Messi un bail de 3 ans, dont un en option. Bien que le salaire exact ne soit pas révélé, il serait « imbattable » selon les termes du journaliste. Celui-ci ajoute que le club possède une bonne marge financière pour faire venir Messi, même au cas où Mbappé resterait. Le Barça étant en crise financière, le PSG serait en pole position dans ce dossier, assure le journaliste lors de son passage à la Cadena Ser.

Toutefois, malgré la pression du PSG, le calme régnerait au Barça. Contactée par Mundo Deportivo, la direction blaugrana a déclaré : « Si Leo est le meilleur joueur du monde, qu’il arrive en fin de contrat et qu’il n’a pas encore prolongé, c’est normal qu’ils tentent. Ils ont de l’argent et veulent améliorer leur équipe. Ils ont déjà annoncé que si Leo était sur le marché, ils seraient présents dans les discussions. Ils tentent et nous n’avons rien à dire. Du calme. »

M.F.