Mercato hivernal: le Wydad affûte ses armes

Le Wydad de Casablanca compte bien profiter des rentrées financières dont il a récemment bénéficié afin de renforcer ses rangs lors des transferts du prochain mercato hivernal.

Et selon une source concordante de Le Site info, le dossier des transferts est sur la table du Bureau dirigeant du club des Rouge et Blanc et il est prévu que celui-ci profite de cette manne pécuniaire afin de réussir à recruter des éléments susceptibles d’insuffler du sang neuf à l’équipe casablancaise.

Les contrats escomptés, a a précisé la même source, seront fixés et équilibrés, de sorte qu’ils ne concerneraient que deux ou trois transferts et viseraient des joueurs importants, capables d’ajouter une plus-value au Wydad et occupant des postes dont l’équipe a grand besoin pour aller de l’avant.

De même que le WAC ambitionne sérieusement de faire bonne figure, voire davantage, lors de sa participation à la Coupe des clubs champions 2023, dont le Royaume sera l’hôte et, ainsi, a souligné notre source, réussir un exploit historique à celui réalisé par les Lions de l’Atlas, pendant la Coupe du monde Qatar 2022 et rehausser encore plus le blason, déjà très riche en titres, du Wydad de Casablanca.

L.A.