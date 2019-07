Mercato: Hakim Ziyech a fait une annonce

Hakim Ziyech a rejeté une offre du FC Séville qui voulait le recruter cet été. C’est ce qu’il a annoncé lui-même dans une déclaration accordée à FOX Sports.

“Ici, je me sens chez moi et je joue beaucoup. Je pense que Séville est un club du même niveau que l’Ajax. Je ne peux pas partir n’importe où”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “Je n’ai toujours pas reçu l’offre qui me convient, je dois donc rester à l’Ajax et tout donner sur le terrain. Je pense que tout le monde s’entend bien. Nous avons une excellente équipe. Nous nous amusons. Ce n’est pas important de partir, mais de faire quelque chose qui nous motive vraiment”.

Rappelons que le club espagnol était prêt à débourser les 30 millions de dollars demandés par l’Ajax Amsterdam pour le milieu de terrain de 26 ans.

Notons que Ziyech a inscrit 19 buts et 16 passes décisives cette saison avec le club néerlandais. Malheureusement, ce n’était pas le cas en Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur n’a pas pu se démarquer et a même raté un penalty décisif contre le Bénin qui aurait mené ses coéquipiers en quart de finale du tournoi.

A.K.A.